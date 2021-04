Sicilia con altre tre zone rosse: Godrano, Santa Croce Camerina e Ribera

Facebook



Shares

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha istituito tre nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Godrano, in provincia di Palermo, Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa e Ribera, in provincia di Agrigento.

L’ordinanza entrerà in vigore dopodomani, venerdì 9 aprile, e sarà valida fino al 22 aprile compreso. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle città interessate e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni, certificato dalle rispettive Asp.

Mi piace: Mi piace Caricamento...