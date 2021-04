Calcio: Poste lancia libro filatelico per celebrare la storia del nostro calcio

Facebook



Francobolli dal 1934 al 2020

Poste Italiane presenta il ”Libro dei francobolli del calcio”, opera con cui fa rivivere, attraverso il piccolo universo del francobollo, la storia del calcio grazie ai trionfi più belli e ai protagonisti che ne hanno scritto le pagine più memorabili. Il libro celebra il pianeta calcio inteso come sport e come fenomeno sociale per la rilevanza che assume nel coinvolgere tutta la comunità. Si tratta di un’opera composta da schede sui francobolli emessi dal 1934 al 2020, che celebrano i grandi eventi indimenticabili di questo sport.

Il libro contiene nove lamine che riproducono i francobolli emessi nel 1934, 63 francobolli, e un foglietto di sei francobolli emessi nel corso degli anni e dedicati alle squadre in occasione di anniversari importanti delle rispettive società e a quelle vincitrici del campionato di serie A. Il ”Libro dei francobolli del calcio” è disponibile in tutti gli uffici postali con sportello filatelico e negli Spazio Filatelia. In collaborazione con Postenews.it.

