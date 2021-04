Usa: segretario Difesa in visita in Israele, Germania, Gb e Nato

Facebook



Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Gen. Lloyd J. Austin III, inizierà domani, sabato 10 aprile, un viaggio all’estero per incontrare i leader del governo e delle forze armate in Israele, Germania, Regno Unito, ed in Belgio al quartiere generale della Nato.

Austin, si legge in una nota del dipartimento della Difesa, incontrerà le sue controparti e altri alti funzionari “per discutere l’importanza delle relazioni di difesa internazionale e rafforzare l’impegno degli Stati Uniti per la deterrenza, la condivisione degli oneri e la duratura sicurezza transatlantica”.

In Israele, il segretario incontrerà il primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Benyamin Gantz, “per continuare le strette consultazioni sulle priorità condivise e riaffermare il duraturo impegno degli Stati Uniti per il partenariato strategico Usa-Israele”.

In Germania, Austin incontrerà il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer e il consigliere per la politica estera e di sicurezza della Cancelleria Jan Hecker, “per rafforzare il valore che gli Stati Uniti attribuiscono alle relazioni di difesa bilaterale con uno dei suoi più stretti alleati della Nato. Verranno discusse anche le strategie per la lotta all’influenza dei rivali strategici condivisi, mentre proseguirà il dialogo sul dispiegamento delle forze statunitensi in Germania e altrove”.

In Germania, il segretario visiterà anche i quartier generali del Comando europeo e del Comando africano degli Stati Uniti, “per incontrare le truppe statunitensi e gli alti comandanti ed evidenziare la sua visione degli interessi di sicurezza nella regione”.

Il viaggio proseguirà in Belgio, dove Austin incontrerà il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, “per discutere come l’Alleanza sta affrontando il comportamento destabilizzante della Russia, una Cina in ascesa, il terrorismo e le sfide globali come la pandemia di Covid-19 e il cambiamento climatico”. Infine, Austin si recherà nel Regno Unito per un incontro con il ministro per la Difesa, Ben Wallace, “per riaffermare l’importanza della cooperazione di difesa tra Usa e Regno Unito al fine di affrontare le sfide alla sicurezza globale”. (Adnkronos)

