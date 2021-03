Svelata la rossa Ferrari per il Mondiale F1, la SF21

Facebook



Svelata la Ferrari SF21, la monoposto del Cavallino che prenderà parte al mondiale di Formula 1 al via il 28 marzo in Bahrain. Il colore è il rosso scuro già utilizzato lo scorso anno, con un po’ di verde sulla livrea.

Effettuate modifiche sul retrotreno, pance laterali più essenziali per provare ad essere più veloci.

“Cominceremo il 2021 con lo spirito vincente di Enzo Ferrari -ha detto il presidente della Ferrari, John Elkann-. Il 2020 è alle nostre spalle ma non sarà dimenticato, anzi ci avrà resi più forti. Siamo pronti e c’è eccitazione per il via del nuovo Mondiale, non vediamo l’ora di tornare in pista”.

“E’ stato eccitante vedere come Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno contribuito insieme ai nostri tecnici e meccanici alla preparazione della stagione. Questa eccitazione si può toccare con mano. Tutti sono ansiosi di mettere in pista la vettura e dare il massimo”, aggiunge Elkann. (Adnkronos)

