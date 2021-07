F1, Hamilton vince il Gp di Silverstone

Facebook



L’inglese Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Silverstone. Il campione del mondo, su Mercedes, precede la Ferrari di Charles Leclerc, che cede la leadership solo a 2 giri dalla bandiera a scacchi. Hamilton, protagonista in avvio del contatto che mette k.o. la Red Bull di Max Verstappen, viene penalizzato di 10 secondi alla ripartenza della gara, che ricomincia con Leclerc al comando. Davanti al proprio pubblico, il campione del mondo recupera e mette la freccia in extremis, precedendo Leclerc di 3”871. Terzo posto per la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. La vittoria consente a Hamilton di accorciare le distanze dalla vetta della classifica iridata. Verstappen comanda con 182 punti, Hamilton insegue a quota 150. Nel duello tra i costruttori, Red Bull avanti con 286 punti e Mercedes seconda a 242.

