Ultime Covid Italia: 318 decessi, 16.424 contagi. In Sicilia 21 vittime.

Sono 16.424 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 24 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 318 morti che portano il totale delle vittime a 96.666 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 340.247 tamponi, il tasso di positività è al 4,8%. Sono 11 in più i pazienti ricoverati nelle terapie intensive che portano il totale delle persone nelle rianimazioni a 2.157. Calano invece i ricoverati con sintomi che sono 78 in meno e portano il totale dei pazienti nei reparti a 18.217.

IN SICILIA. Sono 542 i casi di Covid 19 registrati su 26.440 tamponi processati. Nell’isola si registrano anche 21 vittilme e 1.488 dimessi o guariti. Attualmente sono 27.690 i positivi in Sicilia – 967 in meno di ieri e di questi 816 sono ricoverati in regime ordinario, 130 in terapia intensiva e 26.744 sono in isolamento domiciliare.

