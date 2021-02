Tutti i sottosegretari del Governo Draghi

Facebook



Shares

Il premier Mario Draghi completa la squadra di Governo con la nomina di 39 tra viceministri e sottosegretari.

Due viceministre più 9 sottosegretari. Questo il ‘pacchetto’ di sottogoverno incassato dal M5S. Tra i grandi esclusi, Stefano Buffagni, sottosegretario nel primo governo Conte e viceministro nel secondo, considerato uno dei big del Movimento tanto tra entrare anche nel toto-nomi del governo Draghi. Paga lo scotto della provenienza geografica -Lombardia, tra le regioni più inflazionate nella composizione dell’esecutivo- ma anche il rapporto difficile con il capo politico del M5S Vito Crimi, che ha guidato i ‘negoziati’ per il sottogoverno.

Nove i leghisti che entrano al governo, uno da viceministro, gli altri otto da sottosegretari. Forza Italia incassa 5 sottosegretari e un viceministro. Nella lista manca il rappresentante dell’Udc: in lizza c’erano Antonio Saccone e Paola Binetti, con quest’ultima favorita per il principio del 50% delle quote rosa.

“Sono davvero onorato per la delega agli Affari Europei che il presidente Draghi e il Cdm mi hanno affidato. Ripartiamo da dove ci eravamo fermati qualche settimana fa. Ancora una volta con disciplina e onore. Ringrazio per la fiducia Nicola Zingaretti e il Pd”, commenta il dem Enzo Amendola.

“Siamo soddisfatti: metà dei nomi indicati sono donne, tante le regioni rappresentate, dalla Puglia alla Toscana, dal Lazio all’Emilia-Romagna, dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia”, afferma Matteo Salvini. “Auguro buon lavoro a tutti i viceministri e sottosegretari della Lega e mi rammarico – aggiunge – per gli esclusi, visto che almeno altre 30 persone avevano legittime ambizioni di governo”.

Un augurio di “buon lavoro ai nuovi sottosegretari” arriva anche dal leade Iv Matteo Renzi. “Un abbraccio a Teresa e Ivan. E un grazie – aggiunge Renzi – al Presidente Draghi per aver attribuito la delega ai servizi segreti a un eccellente professionista quale Franco Gabrielli”.

La lista

Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Deborah Bergamini (Fi), Simona Malpezzi (Pd) (Rapporti con il Parlamento); Dalila Nesci (M5S – Sud e coesione territoriale); Assuntela Messina (Pd – Innovazione tecnologica e transizione digitale); Vincenzo Amendola ( Pd – Affari europei); Giuseppe Moles (Fi – Informazione ed editoria); Bruno Tabacci (Centro Democratico – Coordinamento della politica economica); Franco Gabrielli (Sicurezza della Repubblica).

Esteri e cooperazione internazionale: Marina Sereni – viceministro (Pd); Manlio Di Stefano (M5S) e Benedetto Della Vedova (+Europa) sottosegretari. Interno: Nicola Molteni (Lega), Ivan Scalfarotto (Iv) e Carlo Sibilia (M5S). Giustizia: Anna Macina (M5S) e Francesco Paolo Sisto (Fi). Difesa: Giorgio Mulè (Fi) e Stefania Pucciarelli (Lega). Economia: Laura Castelli – viceministro (M5S); Claudio Durigon (Lega), Maria Cecilia Guerra (Pd) e Alessandra Sartore (Pd) sottosegretari.

Sviluppo economico: Gilberto Pichetto Fratin – viceministro (Fi); Alessandra Todde – viceministro (M5S); Anna Ascani sottosegretari (Pd). Politiche agricole alimentari e forestali: Francesco Battistoni (Fi) e Gian Marco Centinaio (Lega). Transizione ecologica: Ilaria Fontana (M5S) e Vannia Gava (Lega).

Infrastrutture e trasporti: Teresa Bellanova – viceministro (Iv); Alessandro Morelli – viceministro (Lega); Giancarlo Cancelleri sottosegretario (M5S). Lavoro e politiche sociali: Rossella Accoto (M5S) e Tiziana Nisini (Lega). Istruzione: Barbara Floridia (M5S) e Rossano Sasso (Lega). Beni e attività culturali: Lucia Borgonzoni (Lega). Salute: Pierpaolo Sileri (M5S) e Andrea Costa sottosegretari. (Adnkronos)

Mi piace: Mi piace Caricamento...