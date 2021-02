Positivo in quarantena in giro per Catania: denunciato

Facebook



Positivo al Covid-19 ma a spasso per la città. Accade a Catania, dove la Guardia di finanza ha denunciato un 20enne, fermato per un controllo sabato pomeriggio in piazza della Repubblica mentre circolava a bordo del suo scooter, senza casco, privo di copertura assicurativa e revisione del veicolo.

Il 20enne nei giorni scorsi era risultato positivo al virus ed era stato posto in quarantena dall’Azienda sanitaria provinciale presso il proprio domicilio secondo quanto previsto dai protocolli sanitari.

Per il giovane è così scattata la denuncia.

La Polizia locale intervenuta in contemporanea ha contestato al trasgressore le violazioni al Codice della strada sottoponendo a sequestro amministrativo lo scooter.

