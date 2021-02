In Sicilia pandemia rallenta: meno positivi e meno vittime

Facebook



Diminuiscono positivi e ricoverati in Sicilia, così come le vittime. E’ quanto emerge dai dati diffusi domenica dal dipartimento della Protezione civile. “I dati della settimana appena conclusa – sottolinea il responsabile dell’Ufficio statistica del Comune di Palermo, Girolamo D’Anneo – mostrano un ulteriore rallentamento della pandemia nell’Isola. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare e i deceduti. E’, però, leggermente aumentato il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva.

Nell’Isola, infatti, i nuovi positivi sono 5.451, il 14,2 per cento in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era già registrata una diminuzione del 29,6 per cento. I tamponi positivi sono pari al 14,1 per cento delle persone testate, in diminuzione rispetto al 15,7 per cento della settimana precedente. Gli attuali positivi sono 39.009, ossia 3.280 in meno, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 37.633 (3.127 in meno rispetto ai sette giorni precedenti).

Il numero dei deceduti, pari a 3.682, è aumentato di 204 unità rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6 per cento (come domenica scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,6 per cento degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5 per cento).

