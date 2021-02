Arrestato piromane nel Parco dei Nebrodi

Facebook



Shares

Un operaio forestale stagionale di 61 anni, originario di Longi (Messina) è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per incendio boschivo in area protetta.

I militari lo hanno sorpreso in località Ferrante di Portella Gazzana mentre appiccava le fiamme in un’area boschiva in prossimità del Parco dei Nebrodi. L’uomo è stato immediatamente bloccato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo evitando che potesse rapidamente propagarsi. Dopo le formalità di rito, il piromane è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Mi piace: Mi piace Caricamento...