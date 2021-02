In cella il marito che ha ucciso a coltellate la moglie a Palermo

Facebook



Prima notte in cella per Salvatore Baglione, l’uomo di 37 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie, Piera Napoli, una cantante neomelodica di 32 anni e madre di tre figli piccoli.

La donna è stata trovata ieri nel bagno dell’appartamento, al piano terra di un complesso di case in un piccolo residence in via Vanvitelli, a Cruillas, in un lago di sangue con diverse ferite di arma da taglio.

Mentre alcune ore fa il marito Salvatore Baglione di 37 anni, ha pubblicato un post del profilo “Dna criminale”. Sullo sfondo di una foto di Robert De Niro, c’è scritto “Il rispetto gran bella cosa, peccato che non tutti ne conoscano il significato”.

Secondo quanto raccontano i vicini di casa la donna un mese fa aveva chiamato la Polizia dopo l’ennesima aggressione da parte del marito ma poi non aveva presentato la denuncia.

Il marito della cantante è stato arrestato per omicidio aggravato e trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, prima di uccidere la moglie, ha portato i tre figli – di cui due gemelli – dai nonni, per poi tornare a casa e compiere l’omicidio. I rapporti tra i due erano tesi e complicati da tempo, probabilmente per motivi di gelosia. I vicini raccontano di liti ripetute e violente già da diversi mesi.

Tanti i messaggi di cordoglio per Piera, anche nel mondo della musica. “Sono senza parole e dispiaciuto di quello che è successo.. cara amica mia da tanti anni , ragazza per bene, solare e sempre con la voglia di cantare,,, abbiamo condiviso diversi anni di bella musica !!! Che la terra ti sia lieve Cara Piera Napoli, riposa in pace”, scrive Piero Sala, discografico che con la cantante aveva collaborato, mentre il cantante Gaetano Barone sceglie di postare il video di una canzone per ricordarla: “Adesso canta insieme agli angeli”, scrive. Anche il neomelodico Mimmo Fini affida a Fb il suo addio: “Non ci sono parole, non ho parole per definire tale disgrazia. Che possa arrivarti in cielo tutto l’ amore dei tuoi bimbi, e ti dia forza per proteggerli fin qui”.

