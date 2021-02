I militari USA in Germania non torneranno in Patria

Facebook



Shares

Il contrario delle decisioni di Trump. Il progetto di ritirare 12mila militari statunitensi dalla Germania è stato per il momento congelato, dopo il cambio di amministrazione alla Casa Bianca. Lo ha riferito ai giornalisti il capo dell’US European command, Tod Wolters, spiegando che il presidente Joe Biden e il segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno per il momento fermato i piani di ritiro, che ora verranno sottoposti ad attenta revisione.

Il ritiro parziale dei militari Usa dalla Germania era stato deciso lo scorso giugno dall’ex presidente Donald Trump, dopo un lungo braccio di ferro con Berlino sulla questione delle spese militari sostenute dalla Germania, che sono al di sotto del 2 per cento del Pil concordato a livello Nato.

Secondo il progetto di Trump, un terzo dei 36mila militari Usa in Germania sarebbe dovuto rientrare in patria o ridistribuito in altri Paesi europei della Nato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...