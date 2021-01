Covid Italia: 299 decessi, 11.629 contagi. In Sicilia 32 vittime.

Facebook



Sono 11.629 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 24 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Sono stati registrati altri 299 morti. Il totale delle vittime sale a 85.461 dall’inizio dell’emergenza.

IN SICILIA. Altre 32 vittime da Covid nelle ultime 24 ore, totale dei decessi sale a 3.226. Sono 875 i nuovi contagi. Totale dei positivi: 47.654, di cui 1.431 ricoverati in ospedale, 227 in terapia intensiva, 45.996 in isolamento domiciliare.

