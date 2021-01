Covid, da oggi Sicilia con 10 Comuni “Zone rosse”

Facebook



Da oggi mercoledì 13 gennaio, i Comuni di Gela in provincia di Caltanissetta, Ravanusa, in provincia di Agrigento, di Santa Flavia, nel Palermitano, e Villarosa nell’Ennese, saranno “Zona rossa”.

Il nuovo provvedimento è stato preso dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, sulla base delle relazioni di Asp competenti e in accordo con i sindaci dei Comuni interessati. Il provvedimento, resterà in vigore fino al domenica 31 gennaio .

Diventano così dieci le “Zone rosse” in Sicilia. I provvedimenti presi si aggiungono a quelli già adottati, infatti, per Milena nel Messinese, oltre al capoluogo, per Capizzi e San Fratello, in provincia di Catania Ramacca e Castel di Iudica;

