Natale e Capodanno, misure rigide: possibili zone rosse

Misure rigide per Natale. Deroga solo per gli spostamenti tra i piccoli Comuni. Il vertice dei capidelegazione con il premier Conte si è aggiornato a oggi, lunedì, alle 12, dopo un incontro con il Cts. Dalla riunione, apprende l’Adnkronos da fonti governative, è emersa una posizione compatta della maggioranza sulle indicazioni da dare in vista dei giorni di Natale.

I passi da compiere per modificare le misure contenute nel decreto e nel Dpcm Natale, sono stati al centro della riunione del premier Giuseppe Conte con i capidelegazione, il ministro delle Regioni Francesco Boccia, il sottosegretario Riccardo Fraccaro, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

Covid e assembramenti, ieri chiusa l’area della Fontana di Trevi a Roma. A causa della presenza di un affollamento tale che non rendeva più possibile il mantenimento della distanza di sicurezza, le pattuglie della polizia locale I Gruppo Trevi, hanno dovuto procedere al momentaneo isolamento della zona per consentire il deflusso dei presenti fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nel frattempo, la Lombardia torna zona gialla e Milano si riaccende. Le nuove misure, con la riapertura anche di bar e ristoranti, ripopolano il centro della città, che si riaccende per lo shopping a meno di 2 settimane dal Natale.

Le foto della giornata rimbalzano sui social, alimentando il prevedibile dibattito tra chi non si scompone davanti ad immagini di ‘vecchia normalità’ e chi, invece, giudica inappropriata la presenza di tante persone contemporaneamente, anche se all’aperto. Una foto di piazza del Duomo praticamente gremita, pubblicata su Twitter da Selvaggia Lucarelli, colleziona centinaia di retweet e accende la discussione tra chi vorrebbe “capire come fa tutta questa gente, in un momento storico simile, ad avere tutta sta voglia di andare a far spese” e chi ha un approccio diverso, come un utente che scrive: “È consentito farlo? Sì. Stanno contravvenendo qualche legge? No. È una foto in obliquo che non dà senso della profondità? Sì. È necessario pubblicarla puntando il dito sul prossimo colpevole da prendere di mira?”.

