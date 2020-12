Addio a John le Carré, “La spia che venne dal freddo”

Facebook



Lo scrittore John le Carré è morto a 89 anni. Lo riferisce la Bbc. Il decesso è stato provocato da una polmonite non legata al Covid-19 secondo quanto twitta il suo agente. Autore di romanzi di spionaggio di successo, il più famoso è ‘La spia che venne dal freddo’ del 1963, è stato anche un agente segreto dei servizi britannici. Le Carré nasce nel 1931 a Poole nel Dorset e si laurea in letteratura tedesca al Lincoln college. Dopo un’esperienza come docente nel 1959 diventa funzionario del Foreign Office. Quando andrà a lavorare al Consolato d’Amburgo entrerà a far parte del servizio M16. Scrive il suo primo romanzo nel 1961 ‘Chiamata per il morto’. Tra le opere ‘La talpa’, ‘Tutti gli uomini di Smiley’ e ‘Un delitto di classe’.

“David Cornwell, il vero nome di John le Carré, è morto sabato notte nell’ospedale di Truro in Cornovaglia, dopo una breve malattia, una polmonite” twitta il suo agente Jonny Geller, definendolo “un gigante della letteratura inglese”. “Un dolore enorme per la sua cara moglie Jane e i suoi quattro figli”. “Ho perso un mentore, ma soprattutto un amico – conclude Geller -. Non ce ne saranno più come lui”.

Quasi tutti i romanzi di Le Carré appartengono ai filoni dello spionaggio e del thriller, con una particolare attenzione ai blocchi contrapposti durante la Guerra fredda. Una notevole eccezione è “Un ingenuo e sentimentale amante”, nel quale l’autore fa trasparire alcuni elementi autobiografici, poiché il rapporto tra i protagonisti James e Susan Kennaway, è ispirato al primo matrimonio di Le Carré.

Il lavoro di Le Carré è per molti versi una risposta critica e ragionata al sensazionalismo che contraddistingue il più celebre esponente letterario del genere: James Bond. I suoi protagonisti sono tridimensionali e l’interazione con il mondo che li circonda è complessivamente più realistica e meno “glamour”. George Smiley, uno degli agenti segreti più amati dai lettori di tutto il mondo, nasce nel 1961 con il primo romanzo “Chiamata per il morto”.

