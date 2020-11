Attacco terroristico a Vienna vicino la Sinagoga. Diversi morti

Facebook



Sarebbe questo il tragico bilancio fornito in tempo “reale” dai media austriaci riferendosi a una violenta sparatoria nella zona della Sinagoga. FOTO

Gli attentatori avrebbero sparato in sei punti differenti della città, l’attacco terroristico è scattato intorno alle 20. Al momento in cui scriviamo la Polizia conferma la morte di una sola persona, ma secondo i soccorritori sarebbe ben più grave il bilancio.

L’unità speciale Cobra ha allertato tutte le forze disponibili da Wiener Neustadt, Graz e Linz a Vienna. Non confermata, invece, dalla polizia le notizie di una presa di ostaggi nel ristorante giapponese del 7° distretto e nell’Hotel Hilton. Sospesa la fermata della metropolitana nella zona interessata dall’attacco.

Gli attentatori avrebbero sparato a caso sulle persone, almeno 50 i colpi sparati con armi automatiche.

Secondo i primi rapporti ufficiali, ci sono 15 feriti negli ospedali di Vienna. L’intero centro storico della capitale austriaca è delimitato, l’accesso di fatto non è possibile. Per le strade della città si vedono scene da guerra. Come riportano i media austriaci, la polizia fa sdraiare per terra i passanti davanti al teatro dell’Opera per perquisirli.

Fra le vittime uno degli agenti di Polizia prontamente intervenuti e uno degli attentatori, almeno un altro attentatore in fuga, ma si sospetta la presenza di un commando. L’attentatore morto si sarebbe fatto esplodere con una cintura esplosiva. Un altro attentatore sarebbe stato nel frattempo catturato.

Secondo un comunicato del Ministero degli Interni l’attentato era rivolto alla Sinagoga di Vienna e conseguentemente alla comunità ebraica. Grave anche un agente di Polizia.

“La Wiener Linien non si ferma più nel primo distretto. Resta al sicuro, lascia immediatamente i luoghi pubblici“, ha twittato la polizia di Vienna, chiedendo di restare a casa. La polizia viennese ha, inoltre, ripetutamente invitato i cittadini a non postare sui social media foto o video dell’attacco alla sinagoga cittadina e dell’operazione in corso, per non comprometterne l’efficacia.

IN AGGIORNAMENTO

