La Moda si esibisce in una Casa famiglia di Acireale

di Liliana Nigro

La moda non è solo un linguaggio frivolo, essa possiede contenuti sociali, è un movimento rivoluzionario e sociale.

Proprio per questo che il prossimo 9 ottobre la Maison du Cochon, si esibirà in una location desueta, una casa famiglia dedita a donne disagiate e vittime di violenza, la comunità della Madonna della Tenda ad Acireale, dove operatori e volontari accudiscono con dedizione esseri fragili e vite sospese ad un filo.

La volontà di sfilate gli abiti di tre stilisti d’eccezione , quali Matteo Siculo, Flavio Nisi ed Emanuele Ricchena, vogliono essere un grido di gioia, un gesto artistico e mediatico per sensibilizzare , amministratori e privati affinché possano rendere più felice la vita di queste donne, che trafitte da varie vicissitudini dolorose, hanno smarrito la gioia di vivere, che possa servire, questo accostamento all’arte e alla moda da contaminazione di vita, che il “bello “possa sconfiggere le tenebre della solitudine è donare ad ognuno la speranza di ricominciare.

Essere madrina della serata mi commuove, mi porta a credere che il mio non è un lavoro bensì una missione, affinché il coraggio di andare avanti possa diffondersi ovunque, ho scelto tre creativi di moda con abiti/ costumi dedicati alle donne importanti della storia , omaggio alla regina Maria Antonietta per arrivare alla divina Greta Garbo, da Messalina a Cleopatra per poi giungere alle muse di Vincenzo Bellini, ma la cosa meravigliosa ed emozionale sta che alcune donne ospiti della comunità sfileranno accanto alle indossatrici professioniste, proprio per sottolineare l’uguaglianza, la fratellanza ed il coraggio di rialzarsi, chi ha voluto tutto questo è Laura Galvagno, volontaria coraggiosa che dedica la sua vita a questi angeli dalle ali spezzate.

Ho sempre creduto che chi come noi ha la possibilità di far sentire la propria voce, deve darla a chi non ha voce, INSIEME e con Amore tutto è possibile.

