Coprifuoco Covid in Sicilia

Sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole superiori dell’Isola con il contestuale avvio della didattica a distanza; il dimezzamento dell’utilizzo dei posti passeggeri nei mezzi trasporti pubblico urbano ed extraurbano, ferroviario e marittimo e il divieto di circolazione con ogni mezzo dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo.

“I provvedimenti che il governatore si accinge a varare, “sono frutto- precisa la nota- del confronto con il Comitato tecnico scientifico siciliano che ha analizzato l’andamento epidemiologico nell’Isola”. La Regione precisa poi che “attualmente in Sicilia non si registrano criticita’ analoghe a quelle di altri territori del Paese, ma, come rilevano gli stessi esperti, e’ necessaria una azione di contenimento per evitare situazioni d’allarme nelle prossime settimane”.

