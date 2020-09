Insegnante 38 enne morta sotto la doccia

Facebook



Shares

Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri sulla morte di una donna di 38 anni, insegnante, che è stata trovata morta nella doccia in casa dei genitori a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. Sono stati il padre e la madre a fare il macabro ritrovamento al loro rientro a casa ieri, nel tardo pomeriggio.

La donna che vive in Emilia Romagna, era rientrata a casa per qualche giorno. In un primo tempo si è pensato a una scarica elettrica ma potrebbe anche aver avuto un malore. (AdnKronos)

Mi piace: Mi piace Caricamento...