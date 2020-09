Facebook



Fabio Milazzo, appena 20 anni, di Siracusa, ha perso la vita domenica 6 settembre a causa di un drammatico incidente stradale lungo la Strada Statale 124 in direzione di Buscemi.

Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo della sua moto finendo contro il guard rail e perdendo così la vita. L’incidente in prossimità di una curva.

Immagine di repertorio

