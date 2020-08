Aereo da turismo precipita e si incendia a Cassano Jonio, due i morti

Facebook



Un aereo da turismo è precipitato al suolo, incendiandosi, in contrada Murate di Lauropoli, a Cassano allo Jonio, provincia di Cosenza. Le due persone a bordo sono entrambe morte. A trovare l’ultraleggero con le due vittime sono stati i vigili del fuoco di Castrovillari e Trebisacce (Cs). Tre squadre si trovano ora sul posto insieme ai carabinieri e ai medici del 118.

Il velivolo, un biposto, è precipitato in prossimità di un’azienda agricola di contrada Murate, nei pressi della strada provinciale 169, nel territorio di Cassano allo Jonio (Cs). L’ultraleggero era partito dall’avio superficie di Sibari ed era diretto in Piemonte. L’identità delle due vittime è ancora sconosciuta, ma si tratterebbe di due turisti. Non ancora note le cause dell’incidente. (AdnKronos)

