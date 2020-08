Il nuovo fronte degli scontri USA è in Wisconsin: due morti

Facebook



Sono due le persone morte a Kenosha, nel Wisconsin, durante le proteste e i disordini esplosi per il caso Jacob Blake, il 29enne afroamericano colpito alla schiena dalla polizia che gli ha sparato mentre cercava di entrare in auto, dove c’erano i suoi figli. Come riferisce la Nbc, il bilancio che parla di due morti e un ferito grave – ma non in pericolo di vita – è stato confermato dalla polizia di Kenosha. (AdnKronos)

