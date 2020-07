La musica più forte del Coronavirus

Facebook



Vanessa Grey, nota speaker di Radio Zeta gruppo RTL, ce l’ha fatta ed è tornata a lavorare in radio e a cantare “Più forte e determinata di prima” dopo un’esperienza che l’ha messa duramente alla prova.

“Il momento del ricovero ospedaliero è stato molto difficile, ma ho potuto contare su uno staff di medici che hanno saputo tranquillizzarmi, doppiamente, sia per l’operazione, sia per il rischio infezione“.

Di seguito Vanessa ha pubblicato il successo radiofonico “Dentro la tua Radio” che ha conquistato le classifiche RadioAirplay ed è stato trasmesso da alcuni dei più importanti network radiofonici (anche in versione remode by Emanuele Carocci) ed attualmente presenta il nuovo singolo “Rituale”, in cui la frase centrale esprime tutta la sua nuova consapevolezza: “Ho fatto pace con me stessa, tutta la vita messa in valigia”.

La “storia” di Vanessa Gray.

Fin da piccolissima scopre la sua vena artistica attraverso il canto e il pianoforte; la sua prima insegnante fu Maria Dato (mamma di Mia Martini). In un secondo momento arriva la passione e l’amore per la radio di fatto i suoi musicisti la chiamavano “Radiolina” chissà come mai.

Oggi speaker Radiofonica per Radio Zeta gruppo RTL 102.5, conduttrice di molti eventi e cantante di uno spettacolo/tributo, ideato da lei sia in versione acustica che con la sua band, dedicato esclusivamente alle donne della musica.

Si sono raccontati a lei artisti quali: Alvaro Soler, Arisa, Anna Tatangelo, Elodie, Lp, Fiorella Mannoia, Gaetano Curreri, Gianluca Grignani, Gigi D’Alessio, Giusi Ferreri, Jovanotti, Luca Carboni, Loredana Bertè, Max Pezzali, Michele Bravi, Michele Zarrillo, Nek, Noemi, Paola Turci, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Ron, e tanti altri.

Dopo un problema alle corde vocali e un’operazione ha dovuto stoppare sia la professione da speaker che da cantante ma con il brano Dentro La Tua Radio che ha scalato la classifica Radio Airplay ed è stata al primo posto della classifica indipendente emergente è ripartita per non fermarsi.

Per sprigionare al meglio tutta la sua energia la Grey propone Rituale, un brano che sa di estate, scritto a 6 mani e a distanza durante il periodo di lockdown con Karin Amadori e Nicola Marotta, prodotto e arrangiato da Gianni Testa e Valerio Carboni ed in uscita con Warner Chappell Music Italiana e Joseba Publishing.

Ricorda sempre con piacere il disco che ha realizzato in Canada, presso lo studio dei Goo Goo Dolls, dove ha deciso di sostituire il suo vero cognome con Grey, grigio non come lei, ma come il colore che sta in mezzo al bianco e il nero con le sue mille sfaccettature… per cercare di guardare il mondo attraverso occhi nuovi ogni giorno.

Tra le esperienze e collaborazioni artistiche: ha scritto con Bungaro un inedito “Ho sete”, ha aperto il concerto di Roberto Vecchioni al teatro della Luna di Milano con il suo brano People, prodotto da Matteo Bonsanto e G Records, ha partecipato al Tour per Radio Bruno con il suo inedito Nebbia, ha collaborato come corista e solista con artisti come Franco Fasano, Paolo Vallesi, Davide de Marinis ed è arrivata ai provini finali di X-Factor in cui Morgan le ha detto di Si, mentre mangiava una banana!!! Laureata in Economia Aziendale (anche con ottimi voti) con un elaborato tesi in: “Pianificazione dell’evento spettacolo” che è la testimonianza verso il suo “Amato Cantare” e la sua “Amata Musica”.

