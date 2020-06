Terribile scontro sulla litoranea: muore una 34 enne a Messina

Facebook



Amava le moto Milena Visalli, 34 enne motociclista che questa mattina mentre si recava al lavoro (proprio in una concessionaria di moto al Villaggio Sant’Agata) si è invece scontrata con un’auto che procedeva nello stesso senso di marcia lungo la litoranea nord nel tratto fra Faro e Ganzirri in località Pace. Subito sono scattati i soccorsi ma per la giovane donna non è stato possibile far nulla, troppo gravi i traumi riportati.

La Polizia Municipale che ha chiuso temporaneamente il tratto interessato per consentire le attività di soccorso e procedere poi ai rilievi cercherà di stabilire l’esatta dinamica.

Milena avrebbe compiuto 35 anni il prossimo mese di ottobre come si evince dal suo profilo social.

E dal suo profilo social traiamo quella che indicava lei stessa come la sua citazione preferita:

Non è lei che ti molla.. Sei tu che la lasci andare.. Perché pretendi sempre più.. Una passione ke descrivere non si può.. Un bastardo modo come tanti altri di vivere solo di emozioni.. Curva dopo curva, piega dopo piega..

