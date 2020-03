Superati i 4 mila morti, il Coronavirus fa strage in Italia

Facebook



Sono 627 morti oggi. E così il bilancio delle vittime supera anche quota 4 mila vittime (ancora distanti dal picco previsto), 4.032 per l’esattezza e secondo i dati ufficiali a cui probabilmente andrebbero aggiunti tantissimi decessi avvenuti in abitazione e sui quali non è stato effettuato il tampone. In ogni caso i dati ufficiali parlano di 4.032 vittime e di 37.860 persone attualmente positive.

Di questi 19.185 sono in isolamento di cui 2.655 in terapia intensiva. 5.129 i guariti.

Questa la sintesi dei dati:

47.021 i casi totali, le persone attualmente positive sono 37.860, 4.032 deceduti e 5.129 guariti.

Tra i 37.860 positivi:

19.185 si trovano in isolamento domiciliare

16.020 ricoverati con sintomi

2.655 in terapia intensiva

