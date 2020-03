Altri 39 contagiati in Sicilia secondo i dati ufficiali

Facebook



Shares

Secondo il bollettino aggiornato alle 12 di oggi, 20 marzo, in Sicilia si registrano 39 nuovi contagiati che portano a 379 il numero totale dei positivi su un totale di 4.468 tamponi effettuati.

Duecentodieci i pazienti ricoverati e così suddivisi per provincia: Catania 105, Palermo 27, Enna 18, Siracusa 17, Messina 17, Caltanissetta 11, Trapani 8, Ragusa 6, Agrigento 1. In terapia intensiva sono ricoverati 42 pazienti mentre 4 sono i deceduti, 25 i guariti e 169 in isolamento domiciliare.

Fra i soggetti positivi si registrano ancora medici e infermieri che non dispongono ancora di adeguati strumenti di protezione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...