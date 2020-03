Quinta vittima in Sicilia, seconda all’ospedale di Caltagirone

Facebook



Nel pomeriggio si registra un’altra vittima di coronavirus in Sicilia, si tratta di un 60 enne noto in città e rientrato dal Nord dove era stato inviato -forse- per un corso di aggiornamento.

Ricoverato lo scorso 11 marzo dove aveva fatto il suo ingresso al pre-triage dell’ospedale Gravina di Caltagirone le sue condizioni erano subito apparse gravi ed era stato ricoverato in malattie infettive, subito dopo trasferito in terapia intensiva dove oggi è spirato.

Si tratta del secondo decesso a Caltagirone, dove già era morto un uomo di Sortino, ironia della sorte deceduto lo stesso giorno dell’ingresso in pre-triage della vittima di oggi. Quello di oggi è anche il sesto decesso in Sicilia (anche se ufficialmente manca ancora la validazione del tampone post mortem per una delle persone decedute e quindi si considera quinta vittima).

Inoltre a Licata il tampone post mortem è stato eseguito sul cadavere di un uomo deceduto in casa che potrebbe quindi risultare la settima persona morta con il coronavirus.

