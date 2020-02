Un piccolo aereo è precipitato a Carlentini: muoiono istruttore e allievo

Facebook



Una tragedia in mattinata nel territorio di Carlentini in contrada Ortonuovo dove un piccolo aereo decollato poco prima dall’Aeroclub di Catania è precipitato prendendo fuoco a seguito dello schianto. A bordo due persone: un istruttore esperto e un giovane allievo che sono decedute. Il velivolo è un Tecnam P2002. Aperta un’inchiesta dalla Procura di Siracusa. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, il personale 118 che nulla ha potuto fare per salvare le due vite e la Polizia di Stato insieme a personale della Squadra Mobile aretusea.

