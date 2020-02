Facebook



Un incendio divampato nella notte in un appartamento ha ucciso due anziane donne che sono state rinvenute carbonizzate dai Vigili del Fuoco. Le fiamme intorno alle 5.20 sono divampate per cause in corso di accertamento e non hanno lasciato scampo a Cosima Pellizzeri di 97 anni e Rosaria Manoti di 90, salva una terza anziana 83 enne che è riuscita a mettersi in salvo dalla finestra del bagno

