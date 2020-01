Libia, “raid aerei Haftar su accademia aeronautica”

Raid aerei lanciati dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar contro l’Accademia dell’aeronautica a Misurata. Lo rende noto l’emittente panaraba ‘Al-Arabiya’ su Twitter.

Intanto, secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti libiche, il ministro dell’Interno del governo di accordo nazionale, Fathi Bashagha, è diretto a Roma: verrebbe in Italia per contatti di routine con gli americani. La visita, anche se non dovrebbe incontrare esponenti del governo italiano, può essere comunque considerata positivamente e conferma che tutti i canali tra Tripoli e il nostro governo restano aperti.