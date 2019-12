Nasce il Museo per Bambini a Siracusa

Facebook



Il Museo Leonardo da Vinci e Archimede di Siracusa “si fa in due”

La presentazione giovedì 5 dicembre all’Ex Convento del Ritiro di via Mirabella

Siracusa, 4 dicembre 2019 – Il Museo Leonardo da Vinci e Archimede di Siracusa “si fa in due”. Nasce, negli stessi locali di via Mirabella 31, il Museo per Bambini – Siracusa, una struttura interamente dedicata ai più piccoli tramite l’attivazione di laboratori, workshop, conferenze e servizi aggiuntivi a loro riservati e affiancata da docenti esperti e operatori del settore. Con l’obiettivo di aprire le porte ai bambini e, più in generale, alle famiglie: con persone disabili, anziane, amici a quattro zampe.

L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro intitolato non a caso “L’arte per educare alla bellezza e all’immaginazione”, in programma domani, giovedì 5 dicembre alle 19, all’Ex convento del Ritiro di via Mirabella, nel cuore di Ortigia. All’appuntamento parteciperanno: Francesco Italia, sindaco di Siracusa; Fabio Granata, assessore comunale alle Politiche culturali; Maria Gabriella Capizzi, responsabile del Museo Leonardo da Vinci e Archimede di Siracusa; Corrada Di Rosa, psicologa-psicoterapeuta equipe prevenzione del disagio psichico Npia Asp Siracusa e Caterina Testaì, specialista in Neurologia, direttore sanitario del Consorzio Sisifo. Durante l’incontro, il giornalista e scrittore Stefano Romita presenterà, per la prima volta in città, il suo libro “Archimede il bambino di Siracusa (vita e appunti di un genio)” scritto proprio per il museo. L’evento rappresenterà anche l’occasione per illustrare i primi 4 laboratori che saranno avviati nel mese in corso. Il primo, in programma venerdì 6 dicembre, è un laboratorio di falegnameria creativa dal titolo “De Costruire”; il secondo, previsto giovedì 12 dicembre è “Linee, forme e colori”; il terzo, “Il mondo visto dagli insetti” si terrà venerdì 20 dicembre, mentre il quarto e ultimo laboratorio del mese è “Pupazzi animati!” in programma venerdì 27 dicembre. Tutti i laboratori si terranno alle 16,30 negli spazi del Museo per Bambini all’Ex convento del Ritiro di via Mirabella 31, in Ortigia.

Il Museo per Bambini – Siracusa nasce da un’idea di Maria Gabriella Capizzi, responsabile del Museo Leonardo da Vinci e Archimede di Siracusa, che spiega: «Ho voluto creare un luogo a dimensione dei più piccoli dove, alternando gioco e ascolto, si possano aiutare i bimbi a comprendere il valore degli oggetti custoditi e quindi a vivere i luoghi di cultura». Non solo. «Far vivere ai bambini l’arte in ogni sua forma – continua la responsabile del Museo Leonardo da Vinci e Archimede di Siracusa – ha un impatto positivo sul loro sviluppo cognitivo ed emozionale, incoraggia la creatività e l’espressione e aiuta a sviluppare le capacità comunicative. Perciò – conclude Maria Gabriella Capizzi – addio musei noiosi per i più piccoli o da visitare in religioso silenzio, la conoscenza, nel Museo di Siracusa, diventa divertente e l’apprendimento passa attraverso l’esperienza diretta con i bambini liberi di esplorare e di esaudire la propria curiosità».

Foto copertina: Maria Gabriella Capizzi e il nipotino Leonardo

