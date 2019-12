“Ripuliremo San Cristoforo dalla feccia criminale che pensa di appropriarsene con attività illecite”

Facebook



“Chi aggredisce un poliziotto o un rappresentante delle Forze del Ordine impegnato in attività di tutela della collettività, – ha detto il Questore di Catania Mario Della Cioppa – aggredisce lo Stato e questo non può essere permesso. Questi sono criminali della peggiore specie e devono essere assicurati alla giustizia. Quella di oggi è la prima di una lunga serie di operazioni che la Polizia di Stato farà in quella zona fino a ripulirla dalla feccia che pensa di appropriarsi del territorio con attività illecite. Ringrazio la Procura della Repubblica di Catania, per la tempestività con cui ha processato le nostre attività di indagine che ha immediatamente permesso di assicurare alla giustizia La Torre. Il nostro lavoro terminerà quando avremo assicurato alla giustizia tutti i responsabili del vile atto e che prenderemo uno a uno. Nei prossimi giorni la Questura riceverà 25 unità in potenziamento, 17 agenti e 8 Vice Ispettori, la maggior parte dei quali saranno immessi su strada per il controllo del territorio e quell’area, già ritenuta sensibile e come tale sottoposta a continue attività Presidiali Interforze analizzate e disposte in sede di Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura, sarà ancora più oggetto di attenzione da parte nostra“.

La notte fra domenica e lunedì scorso, una ventina di persone, la maggior parte residente nel quartiere San Cristoforo e con precedenti penali, si sono opposte violentemente ad alcune pattuglie della Squadra Volante della Questura di Catania, intenta a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, segnalato da una telefonata pervenuta alla Sala Operativa.

A seguito dell’episodio della grave resistenza opposta ai componenti di due delle Volanti intervenute sul posto, in particolare nell’area vicina a Piazza Caduti del Mare, nota anche come Tondicello della Playa, dove comunque gli agenti sono riusciti ad arrestare un pregiudicato, Grillo Francesco Samuel, di 18 anni, il Questore di Catania Mario Della Cioppa ha ritenuto necessario procedere ad una serie di attività straordinarie di controllo del territorio, anche a supporto della Squadra Mobile, impegnata in numerose perquisizioni domiciliari dirette alla ricerca di droga.

Pertanto, questa mattina, 50 agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Mobile, alla Squadra Volante, al Reparto Prevenzione Crimine, supportati da Squadre del Reparto Mobile e dei Cinofili, hanno letteralmente circondato l’area circostante a Piazza Caduti del Mare e hanno operato una serie di perquisizioni, dirette alla ricerca di droga e al rintraccio del promotore della “rivolta” contro gli Agenti intervenuti quella notte nonché responsabile dei gravi atti di violenza alle pattuglie della Squadra Volante.

Come detto, gli agenti erano stati circondati e aggrediti con violenza per permettere al pusher di scappare. L’eroico e professionale comportamento dei poliziotti, che si sono opposti alla violenza soltanto con la forza fisica e senza far ricorso alle armi, quale segno di assoluta professionalità e sangue freddo benché la situazione fosse pericolosissima, ha comunque permesso l’arresto dello spacciatore, nonostante i cinque poliziotti avessero riportato lesioni e contusioni nella circostanza.

Stamattina, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto il pluripregiudicato Sebastiano La Torre, di 25 anni, di Catania, accusato di resistenza aggravata e minaccia a pubblico ufficiale ma, soprattutto, di tentato omicidio nei riguardi degli agenti, essendo stata ritenuta la sua condotta, tenuta in quella circostanza, idonea a perfezionare tale gravissimo reato. Lo stesso, è stato ritenuto anche il promotore della rivolta. Il 25enne, è stato rintracciato a casa del suocero dopo essere fuggito quella sera e resosi irreperibile. Per questo motivo è stato emesso un Decreto di Fermo di p.g. urgente da parte della Procura della Repubblica, eseguito stamani. La Torre sarà chiamato anche a rispondere in sede civile per tutti i danni arrecati, sia delle lesioni nei riguardi degli agenti che per quelli subiti dalle autovetture di servizio, anch’esse danneggiate.

Durante le operazioni, è finito nella rete anche un altro spacciatore, il pregiudicato Michael Giuseppe Pescatore cl. 85 il quale, nel corso di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di 8,5 grammi di cocaina, già suddivisi in 30 dosi, oltre a un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi, oltre alla somma di oltre tremila euro, sequestrata quale presumibile provento dell’attività illecita. Condotto negli Uffici della Squadra Mobile, è stato arrestato e, su disposizione del P.M., posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.

Nella nota diramata della Polizia di Stato, si sottolinea che l’operazione vuol rappresentare l’assoluta impossibilità per alcuno di considerare quel territorio come una zona franca in cui poter imporre regole diverse da quelle dell’ordinato vivere civile e dell’osservanza delle leggi, a maggior ragione utilizzando la Piazza come sede di spaccio. Chi avesse avuto l’intenzione di affermare con la violenza una diversa impostazione valoriale, accampando l’appartenenza di una qualsiasi porzione di territorio alla criminalità che la gestisca con le sue regole è, quindi, destinato ad essere deluso dai fatti.

