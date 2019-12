Consegnati gli automezzi per le manutenzioni stradali nella rete viaria extraurbana di Palermo

Facebook



Questa mattina presso Palazzo Jung, sede della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo, sono stati consegnati i nuovi automezzi per le manutenzioni stradali nella rete viaria extraurbana del territorio metropolitano.

Dopo oltre 25 anni dagli ultimi acquisti appositamente dedicati per la Direzione Viabilità, la Ditta Trinacria Veicoli Industriali S.p.A. di Termini Imerese, aggiudicataria della fornitura, ha consegnato 2 Mini-escavatori marca CASE, Modello CX30 del peso di kg. 3.000 e 2 Mini-pale gommate marca CASE, Modello SR210 del peso di kg. 3.000.

Le macchine operatrici, grazie agli accessori di cui sono dotati, sono in grado di garantire, una vasta gamma di tipologie di interventi sia in emergenza sia in manutenzione di programmazione, sopperendo alla ormai cronica carenza di personale cantoniere.

Erano presenti alla consegna il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, il Direttore della Direzione Viabilità, Salvatore Pampalone, il R.U.P. della fornitura, Giovanni Costanzo, e il Direttore Operativo, Giuseppe Russo.

I nuovi mezzi vanno ad integrare l’attività già in essere dell’Ente per garantire la transitabilità delle strade del comprensorio madonita, infatti la Direzione Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo ha assicurato la piena funzionalità dei mezzi spalaneve Turbo Fresa – FRESIA F90 ed UNIMOG- Mercedes, dotati di Vomere di ultima generazione (Giletta Umn-36).

A ciò si deve aggiungere che sono state aggiudicate 17 gare dalla Direzione Viabilità sull’intero territorio metropolitano nel mese di novembre per il servizio di rimozione fango e neve.

“La consegna dei mezzi dopo 25 anni e l’attività di quelli già esistenti sono una conferma di impegno per la messa in sicurezza del territorio e per la garanzia di una migliore viabilità. Tutto questo si accompagna ai dati relativi agli interventi fatti dagli Uffici Competenti della Città Metropolitana, ai quali va tutto il mio apprezzamento, a seguito dell’approvazione del bilancio e della messa in regola dei conti dell’Ente”, lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

