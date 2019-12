Avvocato suicida in casa a Lanciano

Facebook



Un avvocato di 46 anni, Giacomo Nicolucci, si è suicidato oggi nella sua abitazione a Lanciano in provincia di Chieti. Il dramma questa mattina intorno alle 10, quando si è recato in camera da letto e malgrado la presenza in casa della moglie e del suo bambino avrebbe impugnato un’arma legalmente detenuta e si sarebbe sparato.

Molto conosciuto a Lanciano e in tutta la regione Abruzzo per la sua passione venatoria (era anche presidente di EPS Abruzzo) secondo tutti era persona sempre gentile e disponibile. Recentemente pare avesse subìto una brutta notizia in ambito familiare (non meglio specificata), cosa che potrebbe aver alterato il suo umore.

