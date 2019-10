Palazzo via Cronato a Catania pericolo per l’intero quartiere, l’allarme lanciato dal comitato Romolo Murri

Facebook



Via Cronato, a due passi dal centrale viale Mario Rapisardi. Una costruzione bloccata a seguito di un processo iniziato 50 (cinquanta) anni fa e per il quale manca ancora una sentenza definitiva. Lo scheletro di una città a tratti vispa e gioiosa, a tratti trista e cupa. Come appunto lo scheletro di questa costruzione ormai pericolosa. Un comitato ci segnala la notizia che riportiamo integralmente.

Una grossa incognita ed una enorme incompiuta che diventa un serio pericolo per l’incolumità di centinaia di famiglie. Questo rappresenta da anni l’immobile abbandonato di via Cronato a Catania. Qui, a pochi passi dal viale Mario Rapisardi, questa struttura aspetta ancora una sentenza definitiva per un processo cominciato oltre mezzo secolo fa. Il destino incerto per un cantiere avviato agli inizi degli anni ’60 e che doveva portare alla realizzazione di decine di appartamenti. Adesso il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede a che punto è arrivato l’iter burocratico che dovrebbe segnare il destino di questa enorme opera e quanto ancora dovranno aspettare i residenti della abitazioni circostanti prima di vedere la fine di un degrado che dura da troppo tempo. Perché dopo oltre cinquant’anni l’edificio resta ancora in queste condizioni? Dopo tutto questo tempo si sarebbe esaurita anche la pazienza dei santi, figuriamoci quella di normali cittadini. Che si tratti di riqualificarlo e di abbatterlo, per fare un collegamento tra via Cronato e via Curia, qualsiasi soluzione raccoglierebbe l’appoggio dei residenti della zona. Abitanti stanchi di dover convivere a pochi passi con una simile mostruosità che rappresenta un pericolo per l’incolumità della gente. Cosa succederebbe,infatti,in caso di calamità naturale? Non dimentichiamoci che questa struttura è abbandonata al suo destino da decenni. Anni di intemperie senza mai nessun intervento strutturale. A questo bisogna aggiungere che la parte ovest di via Cronato è senza vie di fuga. Un quadro allarmante che il comitato Romolo Murri sottoporrà presto all’attenzione dell’amministrazione comunale.

Vincenzo Parisi

Presidente Comitato Cittadino “Romolo Murri”