Francia: Saint-Raphael, arrestato l’uomo asserragliato nel museo

Almeno un uomo è asserragliato da questa mattina nel museo archeologico di Saint-Raphael, sulla Costa Azzurra. Sulle pareti dell’edificio sono state scritte minacce in arabo. “Il museo sarà un inferno”, dice una di quelle scritte sulla facciata. Questa persona o queste persone si rifiutano di arrendersi e di comunicare con la polizia sul posto, che è in attesa dell’intervento di un’unità d’élite.

Fonte: LaPresse

AGGIORNAMENTO: L’uomo che da questa mattina era asserragliato nel museo archeologico di Saint Raphael è stato arrestato dalla polizia. L’uomo era solo e disarmato, in merito alle scritte sulla facciata del museo il prefetto che ha confermato la presenza di “un’iscrizione in arabo di connotazione religiosa“. “Ma bisogna essere prudenti nel tradurre queste in moventi di carattere approssimativo” ha poi aggiunto. Si tratta di un 25enne probabilmente di origini maghrebine.