Festa per i 158 anni del Liceo Musicale Turrisi Colonna

L’orchestra sinfonica del Liceo Musicale Turrisi Colonna ha animato la cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico nel 158° anniversario dell’Istituto ed ora affidato alla guida del dirigente Emanuele Rapisarda.

Nell’ampio salone dell’Istituto studenti, dirigenti scolastici, docenti, ex docenti ed ex alunni e numerosi genitori hanno seguito con vivo interesse e ammirato compiacimento il concerto musicale abilmente diretto dal M° Fabio Raciti con attacchi ben equilibrati ed elegante gestualità.

Sono intervenuti alla cerimonia il sindaco Salvo Pogliese, il vice prefetto Sarita Giuffrè; il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione; il vice comandante della stazione Carabinieri di Piazza Dante; il presidente dell’associazione Carabinieri, Gen. Ettore Mastroieni, la presidente dell’associazione Foncanese ed alcuni dirigenti scolastici.

Coro e orchestra hanno eseguito musiche di Bellini, Rossini, Verdi, Mascagni, introdotti da alcune note storiche a cura del prof. Ferdinando D’Urso ed è stato originale il duetto buffo dei gatti di Rossini che ha visto protagoniste le docenti di canto Stefania Pistone e Marzia Catania.

Il Liceo musicale, fiore all’occhiello della città di Catania, guidato per dodici anni dalla dirigente Anna Maria Di Falco, presidente della Fondazione Onlus, ha ora raggiunto i livelli di elevata qualità professionale e artistica e tanti docenti e studenti che hanno seguito le scuole medie ad indirizzo musicale hanno avuto l’opportunità di perfezionare e affinare le competenze artistiche, crescendo nella professione e nella valorizzazione dei propri talenti.

Nel corso della cerimonia, iniziata con l’esecuzione dell’Inno d’Italia, si sono intrecciati ai brani musicali gli interventi del coro guidati dai docenti di canto.

Il messaggio augurale del dirigente Rapisarda ha stimolato e incoraggiato gli studenti ad avere fiducia in se stessi, ad andare avanti con coraggio e tenacia nel cammino formativo guardando al futuro, e ponendo, attraverso lo studio, solide basi per il domani.

Molto apprezzato anche il messaggio pervenuto dalla Direzione Generale dello Studente nel quale la dott.ssa Giovanna Boda esprime vivo compiacimento per i positivi successi conseguiti dal Liceo musicale e sollecita gli studenti ad essere sempre protagonisti attivi nel processo di formazione integrale.

Un doveroso ringraziamento è stato indirizzato alla preside Di Falco per l’ammirevole impegno e dedizione nel far crescere in qualità e meritata fama il liceo Turrisi Colonna che adesso si apre ad una nuova stagione nella continuità e costante direzione di percorso, mantenendo sempre elevato il contributo formativo della Fondazione Onlus a favore degli studenti meritevoli.

Giuseppe Adernò