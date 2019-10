“Guarda Salvini nudo” la foto-virus gira su Whattsapp

Facebook



“Guarda Salvini nudo”, la foto ha iniziato a fare il giro su Whattsapp ma è un attacco informatico in grado di rubare tutti i dati presenti sullo smartphone e di auto inviarsi a tutti i contatti in rubrica. Si tratta di una gif animata contenente infatti codice maligno nascosto che in realtà non contiene alcuna foto proibita. Insomma uno “specchietto” per carpire la fiducia degli utenti che aprono così la foto inviata, apparentemente, da uno dei propri contatti.

La segnalazione sarebbe stata fatta da un hacker di Singapore che ha esaminato la foto e avrebbe segnalato al quotidiano La Repubblica la pericolosità del messaggio.

Cosa fare quindi se la gif dovesse pervenire sui vostri smartphone? Non aprire la foto per vederla “in chiaro” e cancellare subito il messaggio. L’utilizzo di un software antivirus per dispositivi mobili resta sempre una soluzione consigliata.