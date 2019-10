Camille Cabaltera tra i finalisti di Sanremo Giovani

Facebook



Camille Cabaltera con il brano “Amore corrisposto” è tra i 65 artisti che hanno superato la prima selezione di Sanremo Giovani.

Il 3 novembre, la stella di XFactor Italia 11 sarà impegnata per l’audizione dal vivo che si terrà presso il Teatro delle Vittorie di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Camille commenta così la notizia della sua selezione: “Sento tante emozioni. Nervosa, felice ma più che altro eccitata. Non vedo l’ora!!”.

Camille Cabaltera ha partecipato all’ultima edizione di X-Factor, dove ha stregato pubblico, giudici e critica. Grazie alla sua voce e alla sua potenza, non ha lasciato alcun dubbio, sin dal primo provino.

Camille Cabaltera, nasce a Manila – nelle Filippine – il 30 ottobre del 1999. A 9 anni, si trasferisce con una parte della famiglia, in Italia, nella provincia di Pistoia. Qui nel nostro Paese è arrivata con la mamma, il fratello e la sorella. Sin da piccola, coltiva la sua passione per la musica, tanto da cantare e suonare, tutto il giorno e tutta la notte.

Nonostante, la mamma, credesse fosse solo un piccolo sogno della figlia, decide di farle seguire la sua passione, facendola studiare e migliorare questo lato artistico innato. Camille, inizia così a studiare seriamente canto e pianoforte, mantenendo sempre vive le sue radici ma amando profondamente anche l’Italia. Pretende molto da sé stessa e dietro questa aria sicura, si nasconde una ragazza molto sensibile e umile.

La musica è nel destino di questa ragazza, dagli occhi a mandorla: infatti, a 13 anni, debutta su Rai Uno a “Ti lascio una canzone”. Grandissimo successo, grazie anche ai duetti con Annalisa Minetti, Anna Tatangelo, Luca Barbarossa ecc. Partecipa successivamente al “Festival di Castrocaro”, vincendo la sezione Junior ed ottenendo numerosi riconoscimenti dalla critica e dagli addetti ai lavori. A seguito di questo grande successo, non sono mancate le ospitate a molti Festival e Concerti, anche all’estero come a New York nel 2013, dove Camille Cabaltera ha potuto far conoscere il suo stile e la sua voce.

Arrivando ai giorni nostri, Camille Cabaltera ha partecipato ai provini per il programma televisivo “X-Factor”, edizione 11. Sin dalle audition ha colpito i giudici, sfoderando le sue abilità canore, in un mix di pianoforte e rap. Un tipo di rap, che non ha lasciato indifferente “il giudice” Fedez. Camille Cabaltera ha continuato la sua corsa, verso il Live. Levante, capitano della squadra “under donne”, l’ha voluta e scelta.

Camille Un talento naturale che è stato anche formato, da anni di studio e costanza. Voce e pianoforte, sono state le sue prime passioni, ma Camille Cabaltera è una polistrumentista che incanta, anche con violino e chitarra. Da molti anni studia presso l’Accademia della Voce di Montecatini Terme, guidata da Marco Del Freo e Massimo Guidi. Anche autrice dei suoi pezzi, parole e musica è molto gelosa della sua vita privata, e, come afferma: “il mio unico grande amore per adesso è la musica”.

Camille è molto apprezzata anche sui social, Il video delle audizioni di Xfactor ha raggiunto infatti le 2.000.000 di views, ha oltre 40.000 follower su instagram (in continua ascesa) e quasi 10.000 la sua facebook page. Conclusa l’esperienza di Xfactor11 esordio discografico con Worth it (Camille Cabaltera – Simone Del Freo – Fish) pubblicato da Sony Music Italia. Il suo primo singolo prodotto da Fish (Massimiliano Dagani) è il quarto singolo più venduto in Italia degli inediti usciti da XFactor. Il video ufficiale (https://youtu.be/SBHbPrNxQQU) del brano è stato il video più scaricato attestandosi al primo posto della classifica Itunes dedicata ai videclip. Presente anche nella Classifica FIMI fra i singoli più venduti in Italia.

Il 23 Marzo 2018 esce Everytime you’re here (Camille Cabaltera – Simone Del Freo – Massimo Guidi), Il secondo singolo di Camille prodotto da Simone Del Freo è un brano Hip pop/rap dalle sonorità fresche e “estive”, che parla di una ragazza timida che non riesce a spiccicare parola quando incontra il tipo che le piace. Con “Everytime you’re here” (video https://youtu.be/nGH-lUquOcI) Camille intende far conoscere al suo pubblico quel lato più leggero, allegro e più pop del suo carattere artistico. Il brano è ballabile e dall’inciso che si ricorda, e non deluderà chi la conosce e l’apprezza sin dalle sue accattivanti e intense performance ad XFactor Italia.

Facebook: https://www.facebook.com/CamilleCabalteraOfficial/

Instagram https://www.instagram.com/camillecabalteraofficial