Cristina Cafiero con il brano “In punta di piedi” è tra i 65 artisti che hanno superato la prima selezione di Sanremo Giovani

Il 3 novembre, la cantautrice napoletana sarà impegnata per l’audizione live che si terrà presso il Teatro delle Vittorie di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

“Ogni tanto, provo a darmi un pizzicotto per capire se quello che sta succedendo è vero…” – commenta Cristina – “L’emozione che sto provando è inspiegabile! Ringrazio soprattutto Musikattiva Salerno, Nello Giudice, Emilio Melfi, Sandro Hohner Fontana, Fabrizio D’Amato e Massimo Santoro per averci provato insieme, per essere arrivati con voi e grazie a voi fin qui! Un risultato enorme!

“In punta di piedi” è un brano che ho scritto io e quindi la felicità è immensa!Ora però devo provare a essere lucida, a dare il massimo all’audizione live!”

Cristina Cafiero, cantautrice, nata a Napoli, ha iniziato a studiare musica da bambina e nel 2019 conclude il suo percorso in conservatorio conseguendo la laurea specialistica in canto jazz presso il conservatorio di Salerno “G.Martucci”. Fondamentali per lei sono stati i numerosi stage con artisti e addetti ai lavori quali: Bungaro, Maria Pia De Vito, Serena Brancale, Diego Calvetti, Fabrizio Palma, Nicco Verrienti, Roberto Casalino, Norma Winstone, Luca Pitteri e Giuseppe Anastasi. È diplomata al C.E.T di Mogol, dove ha superato il corso di perfezionamento come Autore di testi. Nel 2014 e 2015 Cristina ha frequentato l’Accademia Spettacolo Italia a Roma diretta dai fratelli Massimo e Piero Calabrese (produttori di Giorgia, Mengoni e tanti altri), Fulvio Tomaino, Elio Cipri e Gianni Marsili. In Accademia nasce il gruppo vocale “Aquarius Project” di cui entra a far parte, che debutta nel programma “Uno Mattina in Famiglia” in onda su Rai1. Nello stesso periodo nasce il trio vocale “The Martucci Sisters”, qualche anno dopo il gruppo apre il concerto di Dolcenera a Salerno. Nel tempo Cristina, oltre ad approfondire i suoi studi di canto con Luca Pitteri, riesce a vivere importanti esperienze nell’ambito musicale, partecipando a diversi contest ottenendo ottimi riconoscimenti, classificandosi in semifinale ad Area Sanremo e ricevendo il Premio Della Giuria Popolare del ProSceniUm Festival.

Di recente ha pubblicato ANIME il suo EP, disponibile sulle piattaforme e negli store, anticipato dal primo singolo omonimo ( VIDEO https://youtu.be/8ddDBlhjgWw ) e dal secondo singolo “Viola” ( VIDEO https://youtu.be/k45m1PrnKx0).

https://www.facebook.com/Cristina-Cafiero – https://www.instagram.com/cristina_cafiero