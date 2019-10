Facebook



[Adnkronos]

Una bombola di gas è esplosa questa sera, per motivi da accertare, in un ristorante di piazza Leoni a Palermo. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno operando. Evacuato il palazzo. Non si sa ancora se ci sono feriti. Il fumo che si è sprigionato dall’incendio del ristorante di piazza Leoni si vede da lontano. Scene di panico per la strada, con gli abitanti del palazzo evacuato spaventati per quanto accaduto.