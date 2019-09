I nostri militari attaccati in Somalia

Facebook



Un convoglio con a bordo militari italiani è stato coinvolto nell’esplosione di un ordigno lasciato in strada vicino l’Accademia Militare “Jaalle Siyaad” di Mogadiscio. A riferirlo il portale informativo somalo “Garowe Online”. Non ci sarebbero feriti e al momento mancherebbero rivendicazioni.

Contemporaneamente però un attacco attribuito al gruppo al-Shabaab somalo avrebbe lanciato due autobombe contro la base americana di Balidogle a nordovest della stessa capitale somala. Non si hanno notizie al momento di eventuali feriti.