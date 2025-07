Due donne, Maria SS Bambina e Santa Rosalia, unite nella fede delle loro città: Petralia Sottana e Palermo

Condividi questo articolo?

La peste, Santa Rosalia e il miracolo sono al centro dell’evento che raduna tutta Palermo per il “festino”. Quest’anno, l’anniversario raggiunge i 400 anni dal ritrovamento delle spoglie della santa.

Un appuntamento storico che prevede un cartellone fitto di iniziative ed eventi che da Palermo arrivano anche a Petralia Sottana. Nel piccolo centro delle Madonie dal giorno 28 maggio e fino al 12 luglio si terranno laboratori artistici, teatrali e anche un concerto musicale finale che vedrà sul palco La Cicciuzzi, i Taberna Mylaensis e Mario Incudine.

Per l’occasione è stato anche realizzato il logo rappresentativo dell’evento, disegnato dall’artista Loredana Sabatino. Il soggetto scelto è un giglio che, simbolicamente, mette insieme le due figure di Maria SS

Pubblicità

Bambina, compatrona di Petralia Sottana e Rosalia patrona di Palermo. “Maria e Rosalia: il dono, la speranza e il futuro” è il titolo del progetto e delle iniziative con a centro due donne.

Due donne legate dal giglio che è simbolo di purezza e, allo stesso tempo, storico stemma di Petralia Sottana. Il Giglio di Roccia, così come spesso è stato chiamato il paese, sboccia in una serie di attività iconiche capaci di rendere speciale anche sulle Madonie il 400° anniversario dal ritrovamento delle spoglie della santa in una grotta sul monte Pellegrino che furono portate in città per liberarla dalla peste nera. Dal quel 14 luglio del 1624, Palermo continua a onorare la sua santa patrona così come Petralia Sottana Maria SS Bambina.

In attesa del ‘Festino di Santa Rosalia’ ecco il programma del fitto cartellone di Petralia Sottana che prevede l’avvio degli appuntamenti il prossimo 28 maggio, nell’ambito del laboratorio artistico, la creazione del disegno cartaceo “Maria SS. Bambina e S. Rosalia” che successivamente il 30 maggio sarà realizzata con cristalli di salgemma colorato da Mirco Inguaggiato che è anche un eccellente liutaio. Alle tre giornate di attività del Laboratorio Artistico parteciperanno le classi della Scuola Media del plesso “Cesare Terranova” di Petralia Sottana.

L’ultima decade di giugno sarà dedicata al laboratorio creativo teatrale che avrà come tema: “Sulle orme di Maria SS. Bambina e S. Rosalia”. Il laboratorio sarà curato da Claudia Quattrocchi (Associazione Culturale “Fuori di Testa”) e coinvolgerà i bambini iscritti all’Oratorio estivo “Beato Carlo Acutis” di Petralia Sottana che scopriranno le leggende su Maria SS. Bambina e S. Rosalia dalle quali realizzeranno un lavoro teatrale che metteranno in scena il 6 luglio presso Cine Teatro Grifeo il cui titolo è già scritto: I Cunti “Sulle orme di Maria SS. Bambina e S. Rosalia”.

Previsto anche per il 22 giugno pomeriggio presso l’aula consiliare un convegno sull’attività dell’associazione SAMO, la Società per l’assistenza del malato oncologico.

Il 12 luglio il percorso si chiuderà con un concerto musicale che si terrà nello splendido anfiteatro della pineta comunale che vedrà sul palco le band “La Cicciuzzi” e i “Taberna Mylaensis” e Mario Incudine. Tutti gli artisti hanno scritto e cantato, negli anni, brani dedicati o collegati al culto di S. Rosalia. E’ previsto il pagamento di un ticket di 10 euro.

“Ritengo che il progetto – afferma il sindaco di Petralia Sottana Piero Polito – sia un’occasione per la nostra comunità per attivare un percorso virtuoso di partecipazione; un percorso identitario attraverso una prospettiva inedita che ci lega alla città di Palermo; un dialogo basato sui valori della partecipazione, dell’arte e dell’incontro con i bambini come protagonisti. Ringrazio, a nome dell’amministrazione, il Comune di Palermo, l’Asc Production e tutti i soggetti coinvolti per questo percorso che, sono sicuro, ci darà grandi soddisfazioni.”

Tutti gli eventi sono finanziati dalla città metropolitana di Palermo con un bando del settore cultura. L’organizzazione della manifestazione è a cura del Comune di Petralia Sottana e dalla Asc Production.