Arriva il Remix di Clemmy Della Rocca del brano “Un canarino rosso” di Banda Leon fuori il video

Arriva il remix con il video di “Un canarino rosso”, di Banda Leon, nella versione di Clemmy Della Rocca, in radio e disponibile in digitale (L’n’R Productions/Universal Music).

Clemmy Della Rocca, produttore e tecnico del suono, ha realizzato ad oggi oltre 600 produzioni di artisti provenienti da tutto il mondo. Uno dei suoi ultimi lavori è il remix di una canzone di Philippe Leon – un importante paroliere, che ha scritto centinaia di canzoni per i più grandi artisti italiani, come Mina e Celentano – che uscirà con Universal Music. Clemmy, dopo il diploma di pianoforte al conservatorio e una lunga esperienza di turnista in giro per il mondo, decide di creare una sua etichetta indipendente e dare vita a un laboratorio artistico. “Diamo la possibilità a tanti giovani di provare a trasformare un loro sogno in realtà” racconta Clemmy, che si occupa anche di musica per il cinema e la televisione.

Banda Leon, composta da Philippe Leon, Linda Edelhoff e Fabio Colasante, è più di una semplice band, è un progetto aperto che accoglie collaborazioni con artisti provenienti da diverse discipline come pittura, scultura, musica e fotografia. Philippe Leon, noto autore e compositore per Adriano Celentano, Mina, Loredana Bertè e altri, nonché pittore dal gusto pop e neo pop, guida il progetto insieme a Linda Edelhoff, scultrice con notevoli capacità canore e di composizione, e a Fabio Colasante, scultore elettronico, bassista e arrangiatore, sia Linda che Fabio si sono formati all’Accademia delle Belle Arti.

Il brano nasce da un insieme di divertenti metafore che alludono ad una gioiosa sessualità ed è la storia di un amore proibito tra un uomo e una donna che desiderano stare insieme per provare un amore libero e senza limiti. La grande musica italiana ha sempre affrontato tematiche sul sesso e molte canzoni hanno davvero fatto la storia, provocando scandalo e, a volte, hanno sfidato perfino la censura.