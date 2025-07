A Palermo la personale del Maestro Michele Russo, “Una Vita per la Pittura”. Inaugurazione venerdì 31 maggio con l’attore, regista e autore Felice Maria Corticchia

Condividi questo articolo?

“Una Vita per la Pittura” è il titolo della mostra personale di Michele Russo in programma a Palermo a partire dal 31 maggio fino al prossimo 7 giugno, nel Salone delle Adunanze della sede dell’ANMIG, in via Alessandro Scarlatti 14.

L’esposizione celebra il talento e la creatività dell’artista, nativo di Termini Imerese.

Nei suoi dipinti dal tratto unico e inconfondibile, Michele Russo ritrae la quotidianità, la fatica del lavoro e la voglia di riscatto di una Sicilia mai rassegnata.

Il vernissage, che si terrà alle 17:30 di venerdì 31 maggio, si aprirà con i saluti di benvenuto dell’ingegnere Vincenzo Bellia, presidente di ANMIG.

A coordinare gli interventi, sarà Felice Maria Corticchia, direttore artistico della mostra.

L’attore, regista e autore di recente si è esibito al Teatro Tordinona di Roma, dove ha riscosso grandissimi consensi, con lo spettacolo “A colpi di teatro”, da lui scritto, diretto e recitato.

Relatori dell’incontro, che si avvale della collaborazione organizzativa di Antonello Russo, l’architetto Sara Mineo Rizzo e il professore Gianluca La Spina.

L’intermezzo musicale è affidato al violinista Giorgio Gagliano.

L’incontro si concluderà con i ringraziamenti dell’avvocato Giuseppe Maccarone, addetto alle pubbliche relazioni di ANMIG.

“Una Vita per la Pittura”, patrocinata dalla Sezione di Palermo di ANMIG, rappresenta un’interessante occasione per approfondire la conoscenza dell’arte di Michele Russo, talento di fama internazionale, insignito di innumerevoli premi durante la sua straordinaria carriera ormai quasi cinquantennale.

La mostra è fruibile tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 12:30; nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì è possibile visitarla anche dalle 17:00 alle 19:00.

L’ingresso è libero.

