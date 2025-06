A Palermo il concerto del Quintetto a pizzico Nomos “Un pizzico di Spagna”

Condividi questo articolo?

L’Instituto Cervantes di Palermo presenta il concerto Un pizzico di Spagna del Quintetto a pizzico Nomos in programma giovedì 9 maggio alle ore 18.30 nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani (Via Argenteria, 33).

Il concerto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Siciliana Amici della Musica, è il terzo appuntamento della rassegna ideata dal Cervantes per il progetto SPAGNA SICILIA in MUSICA, con l’obiettivo di far esibire giovani talenti di area spagnola e siciliana.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Pubblicità

Il Quintetto a pizzico Nomos nasce nel 2011 a Palermo, inizialmente sotto la guida del Maestro Emanuele Buzi per poi affermarsi, in breve tempo, come una delle realtà cameristiche più interessanti presenti sul territorio.

Composto da Mauro Schembri, Raffaele Pullara, Giovanni Confaloni, Daniele Albanese e Andrea Scimé, il gruppo porta avanti una consolidata collaborazione artistica con importanti associazioni musicali internazionali, nazionali e siciliane distinguendosi in occasione di rassegne e festival.

Tra i quali “Le Bois qui Chante” a Chateau-d’Oex nella Svizzera francese, Auditorium RAI di Palermo, “Venerdì nella Valle” nella suggestiva cornice del Tempio di Giunone nel Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, presso l’anfiteatro di Pollina per il “Valdemone Festival”. Il quintetto si è esibito presso i più importanti teatri siciliani: Teatro Massimo di Palermo e Teatro Stabile di Catania; al Teatro Cicero di Cefalù e al Pirandello di Agrigento; al Teatro Greco di Taormina (ME) per il Festival Internazionale delle Orchestre a Plettro, una delle rassegne più importanti a livello internazionale nell’ambiente mandolinistico e nel 2013, voluti direttamente dal M° Claudio Piastra, partecipano alla stagione concertistica dell’Accademia “L. Tadini” di Lovere (BG), al prestigioso Festival di Bellagio e del Lago di Como a Varenna (LC).

Programma

Opera: Don Quixote Suite (Burlesque de Quixotte) TW 55:G10

Compositore: G. P. Telemann (1681-1767)

Opera: “La Musica Notturna delle strade di Madrid” – Quintetto in Do Magg op.30 n.6

Compositore: Luigi Boccherini 1743-1805

Opera: Danza Spagnola op.105

Compositore: R. Calace 1863-1934

Opera: Interludio e Danza da “La vida breve”

Compositore: Manuel De Falla 1876-1946

Opera: Danza Ritual del Fuego da “El amor brujo”

Compositore: Manuel De Falla 1876-1946

Opera: Agua e Vinho

Compositore: E. Gismonti 1947

Opera: Bucimis (Bulgarian Folk Dance)

Compositore: Anonimo