Problema-traffico nelle strade del III municipio di Catania

Condividi questo articolo?

“Se non si prendono tutti gli opportuni provvedimenti il problema del traffico nelle principali strade di “Borgo-Sanzio”, e nel resto di Catania, rischia di non trovare una soluzione adeguata con tutte le conseguenze del caso”.

A ribadirlo è la presidente del III municipio Maria Spampinato. “Anche ieri il traffico in tutto il Tondo Gioeni e in molte strade limitrofe era praticamente bloccato. Code chilometriche con tantissime proteste che arrivano nei nostri uffici.

“La proposta della sottoscritta è quella di convocare gli altri presidenti dei municipi etnei e con loro creare un tavolo permanente che possa dialogare con l’amministrazione centrale sull’annosa questione del traffico a Catania. Da parte mia ho già ha già stilato un primo elenco degli snodi di “Borgo-Sanzio” considerati ad alto rischio in cui è necessario attivare opere e interventi di prevenzione. Solo con la piena collaborazione di tutte le parti in causa possiamo dare un contributo determinante all’opera del Sindaco Trantino che sta lavorando per garantire una mobilità adeguata nel capoluogo etneo”.

Pubblicità