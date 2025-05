Zelig Open Mic in Tour a Palermo: dodici comici in gara per tre serate al teatro Sant’Eugenio

Condividi questo articolo?

Il 14 e il 22 marzo si svolgeranno le semifinali, mentre la finale è in programma il 14 aprile, tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21 presso il teatro Sant’Eugenio di Palermo. Conducono Carlo Bozzo, direttore artistico Zelig e la giornalista palermitana Alessandra Costanza. Il vincitore si esibirà nello storico teatro Zelig di Milano

Area Zelig e Tramp spettacoli, in collaborazione col teatro teatro Sant’Eugenio di Palermo, annunciano la seconda edizione di Zelig Open Mic in Tour – Palermo (unica tappa siciliana) che, anche quest’anno, vedrà sfidarsi dodici comici in una competizione di grande divertimento. La prima semifinale è in programma giovedì 14 marzo, e poi, altri dodici comici saranno in gara nella seconda semifinale che, invece, avrà luogo venerdì 22 marzo. Gli appuntamenti si svolgeranno al teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo, con inizio alle ore 21; si proseguirà poi con i dodici finalisti che si sfideranno nella serata conclusiva del 12 aprile, mentre, il vincitore farà il suo spettacolo intero presso lo storico teatro Zelig di viale Monza a Milano.

Conduttori delle serate palermitane saranno Giancarlo Bozzo, direttore artistico Zelig, e Alessandra Costanza, giornalista e conduttrice televisiva. Tra gli stand up comedian in gara, anche i ragazzi del laboratorio della risata Comic 90100.

Per ogni semifinale, il pubblico sarà protagonista e decisivo grazie al proprio voto che farà approdare in finale i dodici migliori comici di questa edizione 2024. Inoltre, sempre il pubblico, decreterà, tramite il suo voto, chi ha il talento per poter calcare i principali palcoscenici nazionali della stand up comedy, nonché, chi potrà fare della propria passione un vero mestiere. Nelle tre serate di pura competizione, le ore di sane risate saranno assicurate.