Anffas Modica APS e Anffas Scoglitti 66mo anniversario della fondazione

Il 28 Marzo è un giorno speciale per tutte le Anffas che celebrano insieme la giornata nazionale delle disabilità intellettive e del neurosviluppo e in cui ricorre anche il 66mo anniversario della fondazione di Anffas .

Una data importante che diventa una occasione per le associazioni locali di “Aprire le porte all’’inclusione sociale in un Open Day” ciascuna con le proprie iniziative ma con un denominatore comune: L’INCLUSIONE e il cui senso e significato viene declinato dalle Anffas in diversi modi: formativi, informativi, culturali, creativi e così via, tali per cui possano raggiungere tutti e a tutti i livelli. Il fine di base che accomuna le Anffas è di promuovere quel processo di cambiamento e innovazione che trasmette uno stile di vita relazionale che edifica la società ma soprattutto noi stessi e favorisce dunque una vita di qualità, sgretolando lo strutturato ancora esibito e l’impalcatura smontabile dei pregiudizi e stereotipi di uno stigma obsoleto e infondato non ancora del tutto estinto .

L’ Anffas Modica APS e Anffas Scoglitti Onlus insieme vogliono celebrare questa giornata utilizzando l’efficacia dello sport come mezzo di aggregazione sociale, attraverso l’organizzazione di un mini torneo di calcio, con squadre miste, che vede coinvolti i nostri ragazzi , gli operatori, i volontari delle nostre associazione, altre realtà del territorio come organizzazioni sportive, di volontariato, imprese, membri dell’amministrazione comunale. UNA COMUNITÀ VINCENTE SCENDE IN CAMPO!

L’evento si terrà giovedì 28 Marzo, dalle ore 15 alle ore 18, presso il centro sportivo “Airone”, che ringraziamo di cuore per l’ospitalità. Ringraziamo tutti coloro che hanno confermato la loro presenza e a quanti altri si uniranno ancora.

ANFFAS NAZIONALE

TRA GLI OSPITI ANCHE L’ON. ALESSANDRA LOCATELLI, MINISTRO PER LE DISABILITÀ, VANESSA PALLUCCHI, PORTAVOCE FORUM TERZO SETTORE, VINCENZO FALABELLA, PRESIDENTE FISH, E FONDAZIONE TELETHON

Come può un orto divenire fonte di inclusione? Come può una città divenire accessibile in termini di informazione culturale? E la musica, lo sport, l’arte, come possono influire positivamente sulla Qualità di Vita delle persone con disabilità? Tutte queste domande troveranno una risposta il 28 marzo 2024 durante le celebrazioni del 66mo anniversario della fondazione di Anffas in occasione della quale si celebra la XVII Giornata nazionale delle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo e che vedrà anche gli interventi di numerosi ospiti istituzionali, tra cui l’On. Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, oltre a Vanessa Pallucchi, Portavoce del Forum Terzo Settore, e Vincenzo Falabella, presidente FISH: interventi che testimoniano quanto il profondo valore che questa Giornata ricopre sia riconosciuto non solo dal mondo della disabilità ma da tutto il Terzo Settore. Un momento importante sarà anche quello dell’intervento di Fondazione Telethon che quest’anno celebra i 10 anni di collaborazione con Anffas per la promozione della ricerca scientifica.

La modalità prescelta è stata quella della “Maratona” che si terrà appunto il 28 marzo dalle 9 alle 18.30 – su piattaforma Zoom a questo link – ed in diretta Facebook.

Nel corso della “Maratona” saranno circa 50 le testimonianze che si susseguiranno e che consentiranno di condividere soluzioni innovative ad alto valore inclusivo, poste in essere, su tutto il territorio nazionale, dagli Enti aderenti alla rete associativa di Anffas Nazionale.

“Celebriamo il compleanno di Anffas continuando la nostra opera di promozione di una nuova cultura della disabilità, promuovendo l’affermazione del nuovo modello biopsicosociale basato sui diritti e sulla Qualità della Vita e fortemente ancorato al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato” afferma Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas.

“Le persone con disabilità, le famiglie e quanti con Anffas collaborano ed operano, a vario titolo, da sempre di battono affinché alle persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo ed alle loro famiglie siano garantiti dignità e diritti. Diritti che trovano concreta declinazione solo se esiste una rete integrata di servizi di alta qualità. Servizi ed interventi che devono essere, oggi, accompagnati verso una loro transizione inclusiva” continua il presidente “e siamo certi che anche quest’anno potremo vedere quanto in Anffas concretamente si stia operando in tale prospettiva, condividendo e facendo conoscere le tante buone prassi messe in atto sui vari territori. Il tutto a dimostrazione che un cambiamento è possibile e fattibile e che deve riguardare tutti gli ambiti di vita delle persone con disabilità, rispettandone sempre i desideri le aspettative e le preferenze”.

In contemporanea alla “Maratona” le Anffas del territorio daranno vita all’iniziativa “Open Day – porte aperte all’inclusione sociale” attraverso momenti ludici, ricreativi, conviviali, convegni, presentazione di libri etc. o semplicemente eventi celebrativi per augurare buon compleanno ad Anffas e per celebrare la XVII Giornata nazionale delle disabilità intellettive e del neurosviluppo.

Nel corso della giornata si susseguiranno così collegamenti con le varie sedi Anffas, alternando testimonianze di buone prassi con eventi divulgativi e celebrativi – con interventi in diretta ed il coinvolgimento di autorappresentanti, famiglie, operatori, invitati – cosa che consentirà di avere una panoramica a 360° sulle molteplici iniziative ed attività che Anffas realizza sull’intero territorio nazionale.

Prosegue così l’impegno di Anffas nel rendere vivi i paradigmi introdotti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, proseguendo nella sua incessante opera per costruire una società pienamente inclusiva dove le persone con disabilità ed i loro familiari abbiano pari diritti e opportunità così come gli altri cittadini e dove nessuno sia più discriminato a causa della propria condizione di disabilità.